Achille Daems (81) uit Laakdal verdwenen met zijn blauw-grijze Mercedes

Op vraag van het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout, verspreidt de politie een opsporingsbericht voor de 81-jarige Achille Daems uit Laakdal.

Op zaterdag 24 september 2022 om 9.00 uur verliet de man zijn woning in Steenbergen in Laakdal. Hij verplaatste zich met een blauw-grijze Mercedes E 200 break met nummerplaat 1-YQQ-984. Op zondag 25 september 2022, om 16.29 uur, werd zijn wagen nog opgemerkt op de Geelsebaan in Kasterlee. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Achille Daems is 1m80 lang en mager gebouwd. Hij heeft grijs haar en is kalend. Hij draagt een bril en loopt voorovergebogen. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Hebt u Achille Daems of zijn wagen gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.