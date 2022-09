Met Debast, Onana en Castagne: dit is de opstelling van de Rode Duivels in de (beslissende) partij tegen Nederland

Het sterke debuut van Zeno Debast heeft Martinez weten te bekoren en dus start de Anderlechtverdediger gewoon opnieuw in de driemansdefensie. Debast wordt vergezeld door Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Leander Dendoncker, Wout Faes of Brandon Mechele staan niet op de selectielijst en kijken vanuit de tribune toe. Vooral in het geval van Dendoncker is dat opvallend.

Op het middenveld zijn er wel enkele wijzigingen. Te beginnen op de flank. Yannick Carrasco startte tegen Wales nog vanop links, hij moet zijn plaats nu afstaan aan Timothy Castagne. Op rechts blijft Thomas Meunier staan. Op de centrale as ziet Axel Witsel Amadou Onana naast zich komen. Tielemans start dus op de bank.

In het aanvallende compartiment mogen Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi opnieuw voor gevaar zorgen.