Ze bond strijdvaardig de haren in een dot, en toen werd ze neergeschoten: Hadis Najafi wordt nieuwste symbool van protesten in Iran

Protesten in Iran tegen verplichte sluier lopen compleet uit de hand

Sinds het verdachte overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september in Teheran, gaan dagelijks duizenden Iraniërs de straat op om te protesteren tegen de religieuze politie. In de frontlinie: vrouwen en meisjes, die de verplichte sluier thuislaten en hun haren knippen of opsteken. Op gevaar van eigen leven. Zoals Hadis Najafi (21) ondervond: “Het meisje met de haardot” werd door de oproerpolitie doodgeschoten.