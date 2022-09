Annexatie zou vredesonderhandelingen volgens Zelenski torpederen

Als Rusland de gebieden onder zijn controle zou annexeren, dan zijn onderhandelingen geen optie meer. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zondag verklaard in een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS News.

Sinds vrijdag lopen er referenda in vier Oekraïense gebieden die door Rusland worden bezet. Het gaat om de pro-Russische separatistische gebieden Donetsk en Loehansk in het oosten en de gebieden Cherson en Zaporizja in het zuiden. De referenda lopen nog tot dinsdag, waarna verwacht wordt dat de Russische president Vladimir Poetin de gebieden tegen vrijdag al kan annexeren.

Zelenski had eerder al gewaarschuwd dat “pseudoreferenda” de kans op vredesonderhandelingen zouden torpederen.

In de eerste weken na de Russische inval van Oekraïne werden er onderhandelingen tussen beide strijdende partijen opgestart. Die liggen echter al een hele tijd stil.

Moskou eiste als voorwaarde voor vrede onder meer de erkenning van het schiereiland de Krim, in 2014 ingelijfd, als Russisch territorium. De verwachting is dat hetzelfde zal gebeuren met de met geweld en hulp van pro-Russische separatisten ingenomen provincies in het zuiden en oosten van Oekraïne.

Meer wapens

Zelenski vroeg op de Amerikaanse tv eens te meer steun van de westerse landen door levering van zware wapensystemen. “Als de Verenigde Staten in staat zijn hun leidende rol te bewijzen en te zorgen voor dat materieel, dan zullen Duitsland en de andere Europese landen volgen.”

Het Oekraïense leger heeft de beschikking gekregen over een geavanceerd luchtafweersysteem van Amerikaans makelij. Zelenski bedankte president Joe Biden voor diens besluit deze zogenoemde Nasams te leveren, na eerder al Himars-raketinstallaties te hebben gestuurd. “Maar geloof me, het is bij lange na niet genoeg om de civiele infrastructuur, scholen, ziekenhuizen, universiteiten en woningen van de Oekraïners te bewaken.”

Oekraïne wil onder meer zware tanks en raketten met een groter bereik. Maar het Westen vreest voor een escalatie van geweld als ze zware aanvalswapens zouden leveren.