Specialist over verdachte overlijdens in woonzorgcentrum: “Sommigen denken dat insuline perfect moordwapen is, dat is niet meer het geval”

Sinds de moorden en moordpogingen in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke verscherpt de Vlaamse overheid de controles en komt er meer toezicht. Voor Wouter Van Den Bogaert, specialist gerechtelijke geneeskunde (KU Leuven), moet er op het moment van overlijden zelf ook meer alertheid zijn. “Er wordt te snel uitgegaan van een natuurlijk overlijden, waardoor we te veel verdachte overlijdens mislopen.”