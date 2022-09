Armageddon, maar dan in het echt. Maandagnacht zal een ruimtesonde van NASA met opzet tegen de asteroïde Dimorphos knallen. Een eerste belangrijke test om te kijken hoe we in de toekomst de aarde kunnen verdedigen tegen een botsing met dit soort ruimterotsen. En de Koninklijke Sterrenwacht van België speelt daarbij een belangrijke rol.