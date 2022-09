Speciale meeting voor mensen met unieke nummerplaten, van Tyger naar Trabant: “Ik zie mensen graag lachen als ze achter mij rijden”

Iedere nummerplaat is uniek. Maar sommige kentekenplaten zijn net dat tikkeltje aparter omdat ze ook gepersonaliseerd zijn. En dat tonen de eigenaars graag. Meestal gewoon op de weg, maar zondag ook op een speciale meeting in Tielrode waar mensen met een auto met standaardnummerplaat naar een uithoek van de weide werden gestuurd. “Elke plaat heeft zijn verhaal en dat is het mooie eraan.”