De crisis in de crèche is niet alleen een zorg voor jonge ouders. Ze doet de hele maatschappij wankelen, zegt geschiedkundige Noëmi Willemen, die onderzoek doet naar naoorlogs moederschap. “Kinderbegeleiders doen fundamenteel werk, dat maakt dat anderen ook kunnen gaan werken. Als de kinderopvang wegvalt, belanden veel vrouwen terug in de jaren vijftig.”