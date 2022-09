En plots is de drugsmaffia geen Antwerps probleem meer: “Ik heb dit twintig jaar geleden bij ons zien gebeuren en herken de alarmsignalen”

Beelden van een schietpartij in Antwerpen. In Europa vindt drugsgeweld steeds vaker buiten het milieu zelf plaats. — © rr

Het heeft er alle schijn van dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op het nippertje is ontsnapt aan een ontvoering door Nederlandse drugscriminelen. De hypothese is dat Van Quickenborne als pasmunt moest dienen om de vrijlating van een belangrijke drugsbaron af te dwingen. Een krankzinnig plan, maar in de drugswereld is het niet ondenkbaar.