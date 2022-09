Vijf politieagenten gewond bij betoging aan Iraanse ambassade in Londen, twaalf arrestaties

Zeker vijf politieagenten zijn “ernstig gewond” geraakt bij incidenten in de marge van een betoging aan de Iraanse ambassade in Londen. Er werden ook twaalf personen gearresteerd. De betogers protesteerden tegen de dood van een jonge vrouw, Mahsa Amini (22), die op 13 september in Teheran opgepakt was door de zedenpolitie omdat ze “ongepaste kledij” droeg.