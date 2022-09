Mohamed Abrini overgebracht naar gevangenis van Leuze-en-Hainaut

Mohamed Abrini, de zogenoemde man met het hoedje die beschuldigd wordt van de aanslagen in Zaventem en Brussel, is overgebracht naar de gevangenis van het Henegouwse Leuze-en-Hainaut. Ook daar verblijft hij in een isolatiecel, bericht Sudinfo.

Abrini werd begin deze maand uit de gevangenis van het Naamse Andenne gehaald, waar hij in de cel zat sinds zijn terugkeer uit Frankrijk in juli. Sommige bronnen zeggen dat Abrini overgebracht is omdat de gevangenis van Andenne niet veilig genoeg is. Er zouden te veel gsm’s circuleren. Anderen zeggen dat het makkelijker is om Abrini vanuit Leuze over te brengen naar het gerechtsgebouw in Haren, waar het proces naar de aanslagen plaatsvindt.

“Leuze ligt niet dichter bij Haren dan Andenne, maar de federale politie die dit soort gevaarlijke gedetineerden escorteert, kent goed de weg, omdat ze die al doet voor twee andere gedetineerden van Leuze, die op hetzelfde proces naar de aanslagen in Brussel terechtstaan”, schrijft de krant. Het gaat om Ossama Krayem en Bilal El Makhoukhi.