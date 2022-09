Tyfoon Noru maakt zeker vijf doden op Filipijnen

De vijf slachtoffers zijn leden van het reddingsteam van de provincie Bulacan, ten noorden van Manilla, aldus provinciegouverneur Daniel Fernando. Ze bevonden zich op een boot in een overstroomd dorp toen zondagavond een muur op hen viel.

Het is voorlopig de krachtigste tyfoon van het jaar op de Filipijnen. Toen Noru zondagavond op de Filipijnen aan land kwam, was dat met een windsnelheid van 195 kilometer per uur en windstoten tot 240 kilometer per uur. Ondertussen is de windsnelheid afgezwakt tot 140 km/u en de windvlagen halen nog maximaal 170 km/u. De tyfoon zal de Filipijnen naar verwachting maandagavond verlaten.

Meer dan 8.000 inwoners werden geëvacueerd voor de tyfoon aan land kwam. Tientallen binnenlandse en internationale vluchten werden geannuleerd. Ook de scheepvaart werd opgeschort, waardoor meer dan duizend passagiers in havens strandden.