Herboren Hongaren verdedigen leidersplaats (!) tegen Italië: enkel bij nederlaag geen kwalificatie voor Final Four Nations League

Jaja, Engeland ontvangt vanavond Duitsland, maar wie een wedstrijd wil zien waar het werkelijk zal kolken, stemt in die groep beter af op Hongarije-Italië. Niet minder dan tweehonderdduizend mensen wilden erbij zijn, maar helaas, de Puskas Arena in Boedapest kan maar een derde daarvan herbergen. Die tickets waren in minder dan een dag de deur uit.

Hongarije, het lelijke eendje in de groep des doods van de Nations League, verdedigt zijn leidersplaats tegen Italië. Hongarije jawel, dat in deze campagne Engeland twee keer klopte (1-0 en 0-4) en vrijdag ook Duitsland versloeg (0-1). Hongarije, de ooit Magische Magyaren, twee keer verliezend WK-finalist, maar sinds 1986 nooit meer te zien op een wereldbeker.

Sinds de Italiaan Marco Rossi, ex-verdediger van Brescia, onze eigenste Georges Leekens opvolgde in 2018 smeedde hij wel een elftal. Op het laatste EK imponeerden ze al met gelijke spelen tegen Frankrijk en Duitsland. Dat Hongarije er straks niet bij is in Qatar en slechts vierde eindigde in een poule met ook Engeland en Polen, was te wijten aan twee nederlagen tegen Albanië. Voetballen kunnen ze nochtans, verdedigen als een gedisciplineerde machine nog beter. Het trio van RB Leipzig waar Hongarije op steunt, is illustratief voor de mix in het elftal: de ervaring van doelman Gulasci en verdediger Orban, aangevuld met jonge talenten als Dominik Szoboszlai.

Man in the picture vanavond wordt evenwel de aanvoerder, Adam Szalai, met een hakje maker van de enige goal tegen Duitsland. De 34-jarige spits van FC Basel zwaait af als international. Een man met een gouden hart – hij trakteerde de fans na een kwalificatie eens op Hongaarse sterke drank en schenkt kinderwagens aan ziekenhuizen – maar soms ook met loden voeten. Omdat hij vroeger al eens een kans te veel miste, werd hij lang verguisd in eigen land. Maar de boomlange Szalai zette altijd door, en is vandaag het uithangbord van deze herrezen Manhaftige Magyaren. Voor het laatst dus. (kvu)