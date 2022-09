Vrouw van opgeroepen reservist onthult schokkende details over Russische mobilisatie

De vrouw van een van de mannen die is opgeroepen voor het Russische leger heeft schokkende details over die mobilisatie onthuld. In een interview met de onafhankelijke Russische nieuwswebsite Mediazone vertelt Tatyana Dotsenko dat de mannen slechts één dag training kregen, daarna werden ze meteen naar het front gestuurd om te vechten.

Haar man is de 45-jarige Andrei Kozyrev. “Hij belde me zojuist. Ze waren op dat moment met ongeveer 1000 reservisten aanwezig. Geen van hen is medisch onderzocht. Ze moesten meteen naar de frontlinie, daar kreeg hij een kogelvrij vest en een helm”, aldus Dotsenko.

Kozyrev werd op 22 september om 5 uur ’s ochtends opgeroepen om zich te melden. Hij ging daarheen om 7 uur, en om 10.30 arriveerden er naar verluidt al twee bussen. Ze werden naar de regio Belgorod gebracht. Dotsenko zegt dat haar man naar het 237ste Tankregiment werd gestuurd. Hij zou zijn opgeroepen als granaatwerper.

“Instructeurs zitten al aan front”

Het Britse ministerie van Defensie beaamt het anekdotische bewijs van Dotsenko. Volgens de Britse analisten hebben veel van de troepen die Rusland nu oproept en mobiliseert weinig tot geen militaire ervaring. Russische soldaten worden namelijk opgeleid binnen hun eigen eenheid, en dus niet in speciale opleidingscentra.

Door een wisselsysteem tussen verschillende bataljons is er normaal ruimte voor opleiding, maar omdat veel van de bataljons en dus de opleidingsinstructeurs al geactiveerd zijn in Oekraïne, valt die kans op militaire training nu dus weg. Daardoor hebben veel van de troepen die naar de frontlinie gestuurd worden geen militaire achtergrond. “Hun uitvalpercentage zal daardoor hoger liggen”, zo schat het ministerie in.

Mobilisatie

Op 21 september kondigde de Russische president Poetin een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ aan. Dat betekent onder meer dat reservisten worden opgeroepen voor militaire dienst. “Het Westen wil ons land vernietigen”, zei Poetin. Volgens hem heeft het Westen geprobeerd om Oekraïners tot kanonnenvoer te maken, en wilde het geen vrede tussen Oekraïne en Rusland.

Als gevolg van de mobilisatie sloegen Russische mannen de afgelopen dagen massaal op de vlucht. Er ontstond een stormloop op vliegtickets, en de grenzen met buurlanden worden overspoeld.