Euro zakt naar laagste niveau in 20 jaar, ook pond zakt naar dieptepunt

Een euro zakte zondagnacht naar 0,95 dollar, of het laagste niveau sinds 2002. Het Britse pond zakte zelfs met 5 procent tot 1,0350 dollar, een absoluut dieptepunt. Tegen maandagochtend konden beide munten wat herstellen.

De dollar profiteert van de onzekerheid, in het bijzonder rond de oorlog in Oekraïne. De euro lijdt vooral onder de energiecrisis in Europa. Ook de verkiezingen in Italië – waar rechts de parlementsverkiezingen heeft gewonnen – wegen op de Europese eenheidsmunt.

Ook het Britse pond staat onder druk, vooral wegens de aangekondigde belastingverlagingen door de nieuwe regering van premier Liz Truss.