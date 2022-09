“Niemand zal vechten!”: commandant van Russisch militair rekruteringskantoor neergeschoten, schutter opgepakt

Op sociale media circuleren beelden van het incident. Daarop is te zien hoe een man het militaire registratie- en rekruteringskantoor binnenstapt met een wapen, schreeuwt “Niemand zal vechten!”, en het vuur opent, terwijl het aanwezige personeel in paniek wegloopt.

Militair commissaris Alexander Eliseev werd geraakt door de schutter. Volgens eerdere berichten was de man overleden, maar dat klopt niet. Eliseev werd in levensgevaar naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, waar hij nu zwaargewond op intensive care zou liggen. Er is geen sprake van andere slachtoffers.

“Ik schaam me dat dit gebeurt op een moment dat we juist verenigd zouden moeten zijn”, reageerde gouverneur Igor Kobzev van de oblast Irkoetsk op de aanval. “We moeten niet tegen elkaar vechten, maar tegen echte bedreigingen.”

Dader was “woedend” over oproeping van beste vriend

De dader zou de 25-jarige Ruslan Zinin zijn, een man die in de buurt van het rekruteringscentrum woont. Volgens zijn moeder was de man woedend omdat zijn beste vriend was opgeroepen voor militaire dienst. Die vriend zou geen militaire ervaring hebben, terwijl de autoriteiten hadden aangekondigd dat alleen ervaren reservisten opgeroepen zouden worden voor de oorlog in Oekraïne.

De mobilisatie van honderdduizenden reservisten leidt tot grote onrust in Rusland. The Moscow Times bericht dat de afgelopen dagen zeker zeventien mobilisatiecentra in brand zijn gestoken.