Jambon legt ‘final offer’ op tafel: als CD&V weigert, “gaat de regering in crisis”

De Vlaamse regering heeft na een nacht onderhandelen nog steeds geen akkoord bereikt over een begroting voor volgend jaar. Het kalf ligt gebonden bij CD&V, dat zo veel mogelijk uit de brand probeert te slepen voor investeringen in de kinderbijslag. Minister-president Jan Jambon heeft intussen een ‘final offer’ op tafel gelegd. Maar CD&V speelt het hard: “De tijd is in ons voordeel.”

Een hele nacht hebben de ministers van de Vlaamse regering onderhandeld over een nieuwe begroting. Maar er is nog steeds geen witte rook. Nochtans dringt de tijd. Om 14 uur wordt minister-president Jan Jambon (N-VA) in het Vlaams Parlement verwacht voor zijn Septemberverklaring. En net die strakke deadline zorgt ervoor dat het spel heel hard gespeeld wordt. “De tijd is aan onze kant”, zegt een CD&V-bron. De christendemocraten zetten Jambon dus onder druk om zelf zo veel mogelijk binnen te halen. Open VLD heeft wel al ingestemd met een compromisvoorstel van de regeringsleider.

De discussie gaat eigenlijk nog maar over één maatregel: bijkomende investeringen in het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. CD&V wil dat het groeipakket gekoppeld wordt aan de spilindex. Nu stijgt het kindergeld jaarlijks maar met 1 procent, terwijl de inflatie gestegen is naar om en bij de 10 procent. De christendemocraten willen het basisbedrag binnen het groeipakket even hard laten stijgen als de levensduurte. Die maatregel zou elk jaar tot 600 miljoen euro kunnen kosten. Open VLD en N-VA willen eerder de sociale toeslagen binnen het groeipakket verhogen zodat de meest kwetsbare gezinnen extra geld krijgen. Hun redenering is dat het weinig zin heeft om een klein beetje geld uit te smeren over álle gezinnen.

Nieuw compromisvoorstel

Vanochtend legde Jan Jambon rond die kinderbijslag een nieuw compromisvoorstel op tafel. “Een final offer”, noemen ze het binnen N-VA. En de CD&V-ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns –die viceminister-president Hilde Crevits vervangen nadat ze vrijdagavond onwel werd – kregen van Jambon tijd om terug te koppelen met hun partij. CD&V-partijvoorzitter Sammy Mahdi wordt in de Wetstraat 89 – het partijhoofdkwartier – op de hoogte gebracht van elk klein detail. Binnen de regering is er frustratie over die werking. “Crevits zou minder aan de leiband van Mahdi lopen”, klinkt het bij een N-VA’er.

Intussen zijn Dalle en Brouns terug binnen bij Jambon om hun visie op het compromisvoorstel te geven. Afhankelijk van hun antwoord zijn er verschillende scenario’s, duiden regeringsbronnen. Als ze instemmen met het voorstel, is er een akkoord. Dan komt de kern van de regering terug samen om de laatste punten en komma’s van het akkoord af te kloppen en kan de Septemberverklaring doorgaan zoals gepland.

Stemmen de CD&V-ministers niet in met het voorstel rond de kinderbijslag, dan “gaat de regering in crisis”. Jambon kan immers niet eeuwig dulden dat CD&V met de voeten sleept, dat zou onvermijdelijk een nieuwe knauw geven aan zijn leiderschap. Mocht de Septemberverklaring uitgesteld worden, dan zou dat één van de grootste mislukkingen uit zijn carrière zijn.