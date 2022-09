Anuna De Wever zal op de klimaattop COP27 (7-18 november) in Sharm-el-Sheikh in Egypte deel uitmaken van een delegatie van Unicef en A Mad Production. Midden oktober zal ze al afreizen naar Zuid-Soedan om samen met Europese en Afrikaanse klimaatactivisten regionale klimaatbewegingen te ontmoeten en de gevolgen van de opwarming van de aarde aan te kaarten. Dat maakte De Wever maandag bekend.

Op de COP27 is het verlies en schade geleden door de klimaatcrisis een van de hoofdthema’s. In kwetsbare landen, zoals Soedan, zijn de gevolgen enorm. Anuna De Wever, die intussen als ‘Trade and investment policy officer’ bij Climate Action Network Europe werkt, wil samen in aanloop naar de klimaattop aantonen hoe ernstig de gevolgen zijn.

“Internationaal wordt er weinig aandacht besteed aan de extreme droogte en enorme overstromingen die Zuid-Soedan teisteren en momenteel acht miljoen mensen in acute humanitaire nood achterlaten. Het is cruciaal dat we internationaal bruggen bouwen tussen klimaat en mensenrechtenbewegingen om ervoor te zorgen dat dit als een prioriteit wordt gezien op de COP27”, zegt De Wever.

De klimaatdelegatie waar De Wever deel van uitmaakt roept op tot meer internationale verantwoordelijkheid van de noordelijke en rijkere landen om meer middelen te investeren in het verzachten van de klimaatverandering.

Zuid-Soedan

Zelf ziet de Belgische klimaatactiviste zich wel genoodzaakt om het vliegtuig te nemen naar Zuid-Soedan. “Er is geen alternatief om vanuit België naar Zuid-Soedan te reizen, behalve vliegreizen. Mijn impact als activist bij zowel COP27 als onderdeel van de UNICEF-delegatie is belangrijker dan de individuele beslissing om een vlucht te nemen”, verklaart De Wever.