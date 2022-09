Eentje voor de ‘Wat als...’-archieven: omhaal van Rode Duivel Dodi Lukebakio tegen Nederland spat uit elkaar op de kruising

De Rode Duivels gingen zondag met 1-0 onderuit tegen Nederland en plaatsten zich dus niet voor de Final Four van de Nations League. Dat hadden ze ook niet gedaan bij een gelijkspel, maar dan had Dodi Lukebakio wel een wereldgoal gemaakt. De omhaal van de Belgische spits spatte, in minuut 95, echter uit elkaar op de kruising. Zonde!