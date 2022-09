Opnieuw 450 betogers opgepakt bij protesten in het noorden van Iran

In het noorden van Iran, in de provincie Mazandaran, zijn opnieuw 450 manifestanten opgepakt. Ze namen deel aan de protesten naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Dat heeft het staatspersagentschap Irna maandag aangekondigd.

“Tijdens de onrust van de afgelopen dagen zijn 450 relschoppers gearresteerd in Mazandaran”, zo verklaarde Mohammad Karimi, de procureur-generaal van de provincie. “In de loop van de laatste dagen hebben relschoppers onder leiding van buitenlandse agenten al overheidsgebouwen aangevallen en openbare eigendommen beschadigd in bepaalde regio’s van Mazandaran”, zei hij nog. Zaterdag maakten de autoriteiten melding van 739 opgepakte manifestanten, onder wie 60 vrouwen, in de buurprovincie Guilan.

De protesten begonnen op 16 december, de dag waarop Amini overleed, nadat ze drie dagen eerder in Teheran was opgepakt door de zedenpolitie. Ze zou de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land hebben overtreden. De protesten, vaak aangevoerd door vrouwen, verspreidden zich vervolgens naar verschillende delen van Iran.

Zondag dreigde het hoofd van de rechterlijke macht, Gholamhossein Mohseni Ejei, ermee “geen enkele clementie” te zullen tonen ten opzichte van de manifestanten en riep hij de ordediensten op om “krachtig” op te treden tegen “zij die de veiligheid aantasten”. Ook de Iraanse president Ebrahim Raisi waarschuwde dat er hard zou worden opgetreden.

Volgens de Iraanse nationale omroep IRIB waren zondag al 41 mensen, zowel manifestanten als leden van de ordediensten, om het leven gekomen zijn bij de protesten. De ngo Iran Human Rights maakte zondagavond echter melding van minstens 57 overlijdens. De internetpannes maken het erg moeilijk om de dodentol te bevestigen, stipte de ngo aan.