Europese gasprijs zakt naar laagste niveau sinds eind juli

De gasprijs in Europa is gezakt naar het laagste niveau sinds eind juli. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt zakte de gasprijs maandagvoormiddag onder de 170 euro per megawattuur. Eind augustus was dat nog meer dan 300 euro. De prijs van aardgas bedraagt wel nog steeds een veelvoud van wat het voor het begin van de oorlog in Oekraïne was.