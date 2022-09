Interland bij de U18 loopt volledig uit de hand en wordt gestaakt na horrortackle, kopstoot, vierde rode kaart en vechtpartij

Voetbal is een feest. Of, dat moet het toch zijn. Maar dat was allesbehalve het geval tijdens de interland tussen de U18 van Frankrijk en Polen.

De wedstrijd in de finale van het Lafarge-toernooi ontspoorde compleet en moest zelfs gestaakt worden met nog een kwartier te spelen. Op dat moment hadden al vier Fransen een rode kaart gekregen. De 16-jarige Darnell Bile was de laatste die rood zag voor een stevige tackle en vervolgens een kopstoot uit te delen. Ilyes Housni, Jeanuel Belocian en Malang Gomis waren in de respectievelijk 55ste, 61ste en 72ste minuut al van het veld gestuurd.

Na de vierde rode kaart sloeg de vlam helemaal in de pan. Er ontstond een vechtpartij en de scheidsrechter kon niets anders doen dan de wedstrijd staken. Op dat moment stond het 3-2 voor de Polen, die de finale nu reglementair hebben gewonnen.

“Dit zijn spijtig genoeg zaken die gebeuren”, aldus de Franse bondscoach Bernard Diomède. “Voor sommigen was dit de laatste keer dat ze bij Les Bleus waren, want ze moeten eens een paar dingen gaan begrijpen. Er waren ook spelers die kalm bleven en de boel probeerden te bedaren. We moeten nu gaan analyseren wie zich correct gedroeg en wie niet. Er volgen straffen.”