Leden van sportclubs gokken veel meer én veel risicovoller op sportwedstrijden: “Het is te normaal geworden”

Wie in een sportclub zit, neemt vijf keer vaker deel aan sportweddenschappen dan de algemene bevolking en vertoont tien keer meer risicovol gokgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van VAD en de UGent. “Gokken is normaal geworden in sportclubverband. Daar moeten we iets aan doen”, zegt Katleen Peleman van VAD.

Leden van een sportclub zijn veel dieper en nauwer verweven met sportgokken dan de rest van de bevolking, zo blijkt uit de studie van VAD, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs en de UGent. Daarin werden ruim 800 mensen ondervraagd. Bij leden van sportclubs had 15 procent het afgelopen jaar al eens op sportwedstrijden gegokt. Bij de rest van de bevolking is dat zo’n 3 procent.

Nog alarmerender: zo’n tien procent vertoont risico’s van problematisch gokken. Dat is tien keer meer dan de rest van de bevolking. Bij die risico’s zit bijvoorbeeld gokken om gokschulden weg te werken, meer gokken dan je je eigenlijk financieel kan permitteren, enzovoort.

“Gokken op sportwedstrijden is gewoon heel erg aanwezig in sportclubs”, zegt Katleen Peleman van VAD. “Het is helemaal genormaliseerd, zeker bij ploegsporten. Daar willen we iets aan doen.”

Sportfederaties en clubs kunnen een charter ondertekenen om meer aandacht te hebben voor de problematiek van sportgokken. “Daarmee geven ze aan dat ze de ernst van het probleem inzien. Dat is al belangrijk”, zegt Peleman. “We moeten de vanzelfsprekendheid in vraag stellen.”

Er komen ook campagnefilmpjes en -affiches. Die tonen vrienden uit sportclubs die samen juichen om een recent legendarisch sportmoment. Eén persoon feest niet mee. Hij ziet op zijn smartphone dat hij net zijn weddenschap verloren heeft.

Onder meer Sport Vlaanderen, Basketbal Vlaanderen en Voetbal Vlaanderen hebben het charter al ondertekend.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zei in mei van dit jaar nog in het Nieuwsblad dat hij een plan klaar had om gokreclame op termijn helemaal te weren. Dat plan moet nog worden getoetst door de Europese Commissie en de Raad van State. Regeringspartij MR kantte zich er ook fel tegen.

Voor het komende WK komt een reclameverbod sowieso te laat. Nochtans zijn dat cruciale momenten, zegt VAD.

“Tijdens het WK voetbal 2018 zijn er 150.000 nieuwe registraties bijgekomen op online goksites”, zegt Peleman. “Zowat 300.000 mensen hebben toen online voor bijna 204 miljoen euro ingezet. Gemiddeld is dat 674 euro per speler.”

