Ziekenboeg loopt leeg bij Club Brugge: Buchanan speelt dinsdag eerste minuten van het seizoen (met Canada), ook Lang en Mata dicht bij terugkeer

Buchanan viel uit met een blessure net voor de Supercup tegen AA Gent: de Canadees voelde iets tijdens de opwarming. Sindsdien sukkelde de winger met een blessure aan de quadriceps. Ondertussen zijn we twee maanden verder en lijkt Buchanan eindelijk klaar om aan het seizoen te beginnen. Vorige week speelde hij al mee tijdens een trainingspartij achter gesloten deuren, dinsdag wacht het echte werk: minuten bij Canada. Uruguay is de tegenstander tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. Buchanan werd enkel opgeroepen voor die match. De partij tegen Qatar (vorige week vrijdag, red.) liet hij nog aan zich voorbij gaan. Ook Cyle Larin is erbij.

Lang en Mata fit voor Atlético?

Voor Club is het een opsteker dat de Canadees opnieuw fit is. Vorig jaar hielp Buchanan zijn ploeg enkele maanden na zijn aankomst al aan een landstitel met een sterke terugronde op de flank. Daar speelt Bjorn Meijer momenteel, de Nederlander krijgt dus extra concurrentie. Dinsdag hervat Club Brugge de trainingen na de interlandbreak en drie dagen vakantie. De andere geblesseerden – Lang en Mata – revalideerden ondertussen voort en moesten zich zaterdag in het Beflius Basecamp melden. Ook zij raken normaliter opnieuw fit. Keuze in overvloed voor Hoefkens, die met Rits nu amper één geblesseerde speler heeft. Zaterdag speelt Club Brugge thuis tegen KV Mechelen, volgende week dinsdag komt Atlético Madrid op bezoek in de Champions League. (jve)