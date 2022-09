Kale wegpiraat moet goed gedrag bewijzen met… haaranalyse: “Dat wordt een moeilijke situatie”

Een Gentse wegpiraat die na verschillende veroordelingen wil bewijzen dat hij op het juiste pad is, moet dat doen met een haaranalyse. Er is maar één probleem: de man is kaal.

Het strafregister van de Gentenaar is indrukwekkend. Liefst negen pagina’s van veroordelingen: slagen en verwondingen, verschillende verkeersovertredingen en meermaals rijden onder invloed van drugs en alcohol. In juni werd hij voor het laatst veroordeeld en werd hij rijongeschikt verklaard.

Samen met advocaat Raan Colman probeert de Gentenaar dit vonnis van de politierechter aan te vechten. Maandag kwam de zaak opnieuw voor de politierechter. Om opnieuw te mogen rijden, moet hij met een haaranalyse bewijzen zes maanden geen alcohol of drugs te hebben gebruikt.

“Maar dat wordt een moeilijke situatie”, sprak de procureur. “Meneer is namelijk kaal en de betrouwbaarheid is het grootst bij een analyse van iemand zijn hoofdhaar.”

Een analyse via borsthaar of baardhaar is echter ook mogelijk. “Hij is op het goede pad en de test zal dat uitwijzen”, pleitte advocaat Raan Colman. De politierechter besliste uiteindelijk om de zaak uit te stellen om de man een klinisch onderzoek te laten ondergaan.