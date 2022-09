“Mijn kinderen leven in angst”: man gaat volledig door het lint na relatiebreuk

Haar steun, toeverlaat en handige harry, maar niet de man van haar leven. Toen een Gentenaar door zijn vriendin aan de deur werd gezet en zij een nieuwe vriend kreeg, sloegen zijn stoppen door. Of zoals de rechtbank het maandag noemde: extreme belaging.

De man viel zijn ex-vriendin lastig door haar onophoudelijk berichten te sturen of te bellen. Hij stak ook haar banden plat, beschilderde haar wagen met ‘hoer’ en reed geregeld tegen hoge snelheid met zijn motor voorbij haar huis.

Angstige kinderen

“Mijn kinderen leven in angst. Telkens wanneer ze een motor horen, denken ze dat hij er is. We gaan verhuizen. Ik wil dat mijn kinderen normaal kunnen opgroeien”, vertelde het slachtoffer aan de rechter.

Het slachtoffer probeerde verschillende keren om volledig met haar ex-vriend te breken. Dat lukte niet omdat de man het opgelegde contact- en straatverbod aan zijn laars lapte. “Ik maak me zorgen om de hardnekkigheid waarmee u mevrouw bleef lastigvallen”, zegt de procureur. “Hoe gaat u in de toekomst reageren als een relatie spaakloopt?”

Op 10 oktober kent de man zijn straf. Het Openbaar Ministerie vordert een gevangenisstraf van 10 maanden met probatie-uitstel en een boete van 800 euro.