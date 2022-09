Jambon: “Ik zal de komende uren en dagen hard blijven werken”

Nee, geen trotse Jan Jambon voor het Vlaamse parlement. Hoewel hij een reeks maatregelen had beloofd om de koopkrachtcrisis te bezweren, kwam zijn regering niet tot een vergelijk. Iets wat hij betreurt. Maar, zo meent hij in zijn korte toespraak, de regeringspartijen hebben wel de wens om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. “Ik zal de komende uren en dagen hard blijven werken.”

Vice-minister-president Bart Somers (Open VLD) zegt aan Villa Politica dat de regering nog twee dagen heeft om verder te onderhandelen. Donderdag volgt allicht een poging om een nieuwe septemberverklaring te geven.

Hij zei verder dat hij “rotsvast overtuigd is” dat zijn regering “een sterk pakket aan maatregelen” heeft. Onenigheid onder de regeringspartijen verhindert dat echter. CD&V wil absoluut een hogere indexering van de kinderbijslag (het groeipakket), maar daar willen Open VLD en N-VA niet van weten. Spoedoverleg tussen Jambon en de CD&V"ers in zijn regering, bracht vanmorgen geen zoden aan de dijk.

Alleen reacties van oppositie

Naast enkele formaliteiten en de korte verklaring van de minister-president, is er nog ruimte voor vragen vanuit het halfrond. Alleen oppositiepartijen laten van zich horen. Behalve minister-president Jan Jambon, houdt iedereen van de meerderheidspartijen de lippen stijf op elkaar. Verschillende ministers zijn echter wel present, waaronder Benjamin Dalle van de CD&V. Hij is een van de onderhandelaars van CD&V waarmee Jambon apart onderhandelingen voerde over het heikele kinderbijslag-dossier.

Chris Janssens, fractievoorzitter van Vlaams Belang, betreurt dat er geen akkoord is. De Vlaming verdient beter, vindt hij. “En die Vlaming heeft het erg moeilijk om zijn facturen te betalen.” Hij besluit dat het tijd is voor een “rechts blok” in Vlaanderen.

Groen heeft het over een “enorme blamage” voor de Vlaamse regering. De regering negeert de signalen van de burger, verwijt fractievoorzitter Bjorn Rzoska hen. “U mist weer het momentum. U komt met een leeg blad naar het parlement. U bent een keizer zonder kleren.” Op momenten van crisis, loopt de regering vast in politieke spelletjes, vindt hij. “U had maar moeten doorwerken in de zomervakantie.” Hij vindt dat de minister-president “diep beschaamd” moet zijn.

Oppositiepartij Vooruit blijft ook op de honger zitten. Dat er geen septemberverklaring is, is volgens fractievoorzitter Hannelore Goeman een signaal dat de burger “zijn plan moet trekken”. De regering faalt flagrant, oordeelt de socialiste.

Jos D"Haese van het uiterst linkse PVDA stoort zich aan de besparingsreflex tijdens de "grootste koopkrachtcrisis”. “Een ongelofelijk cynisme. Proberen te pronken met mooie cijfers, terwijl de rest van de samenleving in het rood gaat.”

(Dario Van Fleteren)