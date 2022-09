TikTok riskeert boete van ruim 30 miljoen euro

De Britse privacywaakhond stelt maandag in een mededeling dat het tussen mei 2018 en juli 2020 een onderzoek heeft uitgevoerd dat aantoont dat TikTok “mogelijk de Britse gegevensbeschermingswet heeft geschonden”. Uit het onderzoek zou onder meer blijken dat persoonlijke gegevens van kinderen onder de dertien jaar verwerkt konden worden zonder toestemming van de ouders.

De privacywaakhond wacht nu op uitleg van TikTok. “We willen dat kinderen de digitale wereld kunnen leren en ervaren, maar met voldoende bescherming voor hun persoonlijke gegevens”, aldus ICO-commissaris John Edwards.

TikTok staat in heel Europa ter discussie vanwege zorgen over de gegevens van minderjarigen. In juli trok het socialemediabedrijf het plan in om gebruikers gerichte reclame aan te bieden, omdat Europese toezichthouders vragen hadden over de privacy van gebruikers.

Een Iers onderzoek richt zich momenteel op de verwerking van persoonlijke gegevens van kinderen en het versturen van persoonlijke gegevens van Europese TikTok-gebruikers naar China.

Het parlement van Californië nam eind augustus nog een wet aan die sociale media verplicht om de belangen van kinderen boven hun winst te stellen. De wet zou platforms verplichten om standaard een hoog niveau van gegevensbescherming voor minderjarigen in te stellen. Het zou hen ook verbieden niet-noodzakelijke, persoonlijke informatie te verzamelen, delen of verkopen.