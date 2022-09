Dronken vrouw met kind op achterbank wil Waaslandtunnel opnieuw inrijden om politiecontrole te vermijden

De bestuurster zag de bui al hangen toen ze de tunnelmond uitreed op Linkeroever. Vlak voor het controledispositief keerde ze terug, in de hoop de Waaslandtunnel opnieuw te kunnen inrijden. “De vrouw achter het stuur bleek te veel gedronken te hebben. Omwille van haar gevaarlijke manoeuvre, het keren op een autoweg, is haar rijbewijs ingetrokken”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Ze had ook een kind achteraan in de wagen zitten.”

De verkeerspolitie betrapte in totaal zeven bestuurders onder invloed van alcohol achter het stuur. Zo ook twee vrouwen die net voor de controle van plaats wisselden met hun passagier. Een van die passagiers had echter geen rijbewijs. “Hij kreeg er een boete voor, net zoals de vrouw omdat ze haar wagen had toevertrouwd aan iemand zonder rijbewijs”, aldus Bruyns. Drie bestuurders hadden drugs gebruikt en kregen een onmiddellijk rijverbod voor 15 dagen opgelegd.

Daarnaast stelde de politie nog een waslijst aan andere inbreuken vast. Zo was er een dame die op haar bromfiets door de Waaslandtunnel was gereden, wat verboden is. Ze kon ook geen kentekenbewijs tonen. De politie liet ook enkele wagens takelen, onder meer van een bestuurder zonder rijbewijs. Tot slot werd ook een motorrijder beboet omdat hij andere voertuigen inhaalde. Daardoor was hij gaan spookrijden in de tunnel.