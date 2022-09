Ministers zitten pas morgen opnieuw samen over de Vlaamse begroting

Er wordt maandag niet meer onderhandeld over de Vlaamse begroting. Dat is te horen in de entourage van de N-VA-ministers. CD&V is erg teleurgesteld door het laatste aanbod dat N-VA en Open VLD maandagochtend deden over het groeipakket. Daarin werd nog steeds te veel gefocust op de sociale toeslagen, vinden de christendemocraten.