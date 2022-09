Jason Denayer heeft eindelijk club gevonden: Rode Duivel legt medische testen af bij Shabab Al Ahli

Jason Denayer mag zich binnenkort weer fulltime profvoetballer noemen. De 27-jarige verdediger stapt maandag op het vliegtuig om zijn medische testen af te leggen bij Shabab Al Ahli, een club uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. De verwachting is dat de transfer eerstdaags officieel wordt.

Denayer zit al meer dan twee maanden zonder club nadat zijn contract bij het Franse Olympique Lyon afliep. Daar speelde hij 139 wedstrijden in vier seizoenen, maar op het einde liep er een en ander fout. Uiteindelijk besliste Denayer om zijn contract bij de Fransen niet te verlengen. Vanaf 1 juli was hij een vrije speler.

Aan concrete interesse was er de voorbije maanden nochtans geen gebrek. Celta de Vigo deed Denayer een waanzinnig voorstel – op vijf jaar tijd kon hij er stinkend rijk worden -, maar op dat moment hoopte Denayer nog op de grootste ploegen van Europa. Eerder hadden immers ook FC Barcelona, Juventus en Napoli geïnformeerd. Ook de volgende clubs deden een aanbod: Torino, Fulham, Valencia, Galatasaray, Besiktas en Al-Ettifaq, Al-Shabab en Al-Nassr uit Saudi-Arabië. Keuze zat, maar steeds had Denayer een reden om het voorstel naast zich neer te leggen.

Naar Qatar?

Door zijn situatie leek het WK in Qatar heel ver weg, maar bondscoach Roberto Martinez toonde toch zijn vertrouwen in de verdediger door hem op te roepen voor de afgelopen interlandbreak. Niet om te spelen tegen Wales of Nederland, wel om trainingsarbeid te verrichten bij de Duivels.

Het wordt nu uitkijken of Denayer zich bij zijn nieuwe club - Shabab Al Ahli uit de bescheiden voetbalcompetitie van de Verenigde Arabische Emiraten - nog voldoende in de kijker kan spelen om een plekje in de WK-selectie van Roberto Martinez af te dwingen.