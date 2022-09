18 journalisten opgepakt sinds begin van de protesten in Iran

De Iraanse autoriteiten hebben achttien journalisten opgepakt sinds de protesten naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Dat heeft het Committee to Protect Journalists (CPJ) maandag gemeld in een verklaring.

De CPJ heeft naar eigen zeggen van meerdere bronnen in Iran vernomen dat zondag minstens achttien journalisten zijn opgepakt. Meerdere journalisten zouden opgepakt zijn tijdens nachtelijke invallen in hun huizen en “zonder arrestatiebevel of uitleg over de aanklachten” tegen hen. Onder de achttien opgepakte journalisten bevinden zich onder meer Nilufar Hamedi, die naar het ziekenhuis ging waar Mahsa Amini in coma lag, en de fotojournalist Yalda Moaiery.

Meerdere activisten zijn eveneens opgepakt, onder meer Hossein Ronaghi, die opkomt voor het recht op vrijheid van meningsuiting. Nadat hij ontsnapte aan de politieagenten die naar zijn huis kwamen terwijl hij een interview gaf aan het televisiestation Iran International, dat vanuit Londen opereert, werd hij volgens dat nieuwsmedium zaterdag samen met zijn twee advocaten gearresteerd.

LEES OOK. Ze zou worden vrijgelaten na een korte ‘heropvoedingssessie’, maar overleed: hevige rellen in Iran na dood jonge vrouw die hoofddoek niet ‘correct’ droeg

“In een context van groot geweld, sturen de Iraanse autoriteiten een duidelijke boodschap door journalisten aan te vallen, nadat de toegang tot Whatsapp en Instagram grotendeels beperkt werd: geen enkel verslag van de protesten mag worden verspreid”, hekelden Verslaggevers Zonder Grenzen (RSF) vrijdag in een verklaring. RSF eiste “dat deze journalisten onmiddellijk zouden worden vrijgelaten, net als de onmiddellijke opheffing van alle beperkingen die Iraniërs het recht ontzeggen om zich te informeren”.

Volgens de laatste officiële balans zijn inmiddels 41 mensen om het leven gekomen en meer dan 1.200 mensen opgepakt sinds de protesten begonnen op 16 september. Op die dag overleed Amini, nadat ze drie dagen eerder in Teheran was opgepakt door de zedenpolitie. Ze zou de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land hebben overtreden. De protesten, vaak aangevoerd door vrouwen, verspreidden zich vervolgens naar meerdere delen van Iran.

LEES OOK. Ze bond strijdvaardig de haren in een dot, en toen werd ze neergeschoten: Hadis Najafi wordt nieuwste symbool van protesten in Iran