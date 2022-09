Italiaanse leider sociaaldemocraten kondigt vertrek aan na verkiezingsnederlaag

Letta zei maandag dat hij zich niet opnieuw kandidaat zal stellen als secretaris-generaal van de PD tijdens het volgende partijcongres. Volgens de oud-premier (2013-2014) is het nu aan een nieuwe generatie om een sterke oppositie te vormen tegen de verwachte regering onder leiding van Giorgia Meloni van het extreemrechtse Fratelli d’Italia.

Voorts had Letta het in verband met de overwinning van de coalitie achter Meloni - naast Fratelli d’Italia gaat het over het rechts-populistische Lega en het conservatieve Forza Italia - “een droevige dag voor Italië en voor Europa”. Meloni is eurosceptisch.

