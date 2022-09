Verdachte van betrokkenheid aanslag misdaadverslaggever Peter R. de Vries aangehouden

Een dertigjarige man uit Polen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland maandag bekend. De verdachte is in Polen aangehouden door de Poolse politie, op verzoek van Nederland. Het OM heeft om zijn overlevering gevraagd.

De nu opgepakte Pool wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de aanslag op Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam en dagen later overleed hij. De Pool woonde volgens het OM destijds in Rotterdam.

De twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries werden op 6 juli 2021 opgepakt en staan terecht bij de rechtbank in Amsterdam. Tegen hen zijn levenslange gevangenisstraffen geëist. De moordzaak is uitgesteld nadat het OM op het laatste moment nieuwe verklaringen van de anonieme en beschermde getuige aan het dossier toevoegde.

In het onderzoek naar de opdrachtgever(s) van de moord en andere betrokkenen werd op 4 juli 2022 de vermoedelijke aanstuurder van de uitvoerders aangehouden. Dit is de 27-jarige Pool Krystian M. De nu in Polen aangehouden man is geen familie van hem, zegt het OM. Op dezelfde dag werden in Spanje en Curaçao ook twee verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. Dit drietal zit in voorarrest. Een op 26 juli in het Nederlandse Helmond aangehouden man is inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte.

