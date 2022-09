“Precies een horrorscène uit een film”: het moment waarop speurders toevallig het lichaam van Mihael (37) vonden

Hallucinant. Politie en onderzoekers brachten maandag tot in de kleinste details de grenzeloze gruwel die geleid heeft tot het toetakelen en doden van Mihael Parrent in beeld. Alles begon met het ontdekken van zijn lichaam in de koffer van een Seat Ibiza tijdens een BOB-controle in de nacht van 6 op 7 december 2017. Parrent bleek vreselijk toegetakeld te zijn: zijn lichaam vertoonde tal van steekwonden en was zwartgeblakerd ter hoogte van de schaamstreek. De keel bleek doorgesneden. En bloed, veel bloed.

LEES OOK. “Ja, het was barbaars. Maar niemand zei die dag stop”: jury op proces over campingmoord krijgt nieuw verhaal te horen

“Het was een rollercoaster van feiten die die nacht op ons afkwam”, getuigde de hoofdinspecteur die toen van wacht was. “Niet lang daarna kwam er een oproep vanuit camping Marva III. Toen we hoorden dat een zekere Alain Deltrude meldde dat iemand een caravan aan het slopen was en de naam van Julien Butera viel, hebben we onmiddellijk versterking van andere politiekorpsen gevraagd. Butera werd opgepakt.” (Lees verder onder de foto)

In deze kruiwagen werd het lijk naar een andere caravan gereden. — © Dany Van Loo

De agenten die getuigden waren duidelijk nog steeds erg onder de indruk van wat ze in caravan 116 ontdekten. “Wat ik daar gezien heb, is een horrorscène uit een film. De vloer was overal bedekt met bloed. Het bad, de muur, het douchegordijn, niks anders dan bloed”, verklaarde inspecteur Wijckmans. Ook hoofdinspecteur Kevin Schoutteet omschreef de gruwel als absurd. “Eigenlijk besef je pas de dagen erna wat er eigenlijk gebeurd is. Mijn haar komt recht elke keer ik eraan denk.”

Kruiwagen als stille getuige

Aan de hand van ongemeen gruwelijke beelden – zoals de vondst van het lichaam in de wagen - toonde het afstappingsteam tot een stuk in de namiddag wat het allemaal in caravan 116 had vastgesteld.

Het vond een massa sporen die aantoonden wat er zich had afgespeeld: een gekarteld mes, 32 centimeter lang, met menselijk bloed in de afwasbak, een afgebroken steel van een pan, voetstappen in het bloed op de vloer, met massa’s bloed doordrenkte tapijten. In een hok naast caravan 116 vonden de speurders een groene kruiwagen die werd gebruikt om het lichaam van Parrent naar een andere caravan te transporteren waar blijkbaar geprobeerd werd om het lijk in brand te steken. Die kruiwagen staat prominent als een stille getuige vooraan in de assisenzaal. Bij het tonen van de foto’s konden Romuald Verburgh en Alain Delrude het niet opbrengen om ernaar te kijken. Butera deed dat eerst wel om vervolgens zijn gezicht in zijn handen te verbergen.

Het drietal riskeert levenslang.