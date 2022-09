Europese Commissie koopt 10.000 behandelingen met geneesmiddelen tegen apenpokken aan

De aankoop wordt gefinancierd door HERA, het instrument dat in volle coronapandemie opgetuigd werd om Europa sneller te laten reageren op gezondheidscrisissen. De 10.000 behandelingen komen bovenop de meer dan 330.000 vaccins tegen de apenpokken die de EU eerder al kocht.

Deze behandelingen helpen de lidstaten “om in (hun) onmiddellijke behoeften te voorzien en meer patiënten in Europa te kunnen behandelen”, zegt Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides. “Het feit dat met betrekking tot de apenpokken een dalende trend te zien is in de EU is bemoedigend, maar dit betekent niet dat het gevaar voorbij is of dat we ons kunnen veroorloven minder waakzaam te zijn.”

De 10.000 behandelingen met Tecovirimat worden ter beschikking gesteld van de EU-landen op basis van een dringende noodzaak. Tecovirimat wordt ontwikkeld door de farmabedrijven SIGA en Meridian.