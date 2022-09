Verbitterde vader betrapt: hij plast al jaren elke ochtend op het graf van zijn ex-vrouw

Een veertiger uit de Amerikaanse staat New York heeft een belastende video geplaatst op Facebook waarin te zien is dat het graf van zijn moeder besmeurd wordt door haar ex. “Dit breekt mijn hart. Hij liet zakjes met uitwerpselen achter en plaste op haar graf. We hebben de politie verwittigd”, schrijft Michael Murphy.

wver Bron: New York Post

Zijn moeder, Linda Louise Torello, is in 2017 op 66-jarige leeftijd overleden aan kanker. Toen de nabestaanden merkten dat haar graf in Orangetown “bijna elke dag” besmeurd werd met uitwerpselen en urine, besloten ze om een camera te installeren om de dader op heterdaad te betrappen.

Tot hun verbazing bleek het te gaan om de voormalige echtgenoot, die 48 jaar geleden van haar gescheiden is. Michael Murphy, de zoon van Linda, plaatste de video op Facebook. Op de beelden is te zien hoe de ex-echtgenoot uit zijn auto stapt, naar het graf wandelt en erop plast.

Linda en de man waren na een kort huwelijk uit het echt gescheiden in 1974 en zouden sinds 1976 niet meer met elkaar hebben gesproken. “We weten niet hoe hij te weten is gekomen dat ze hier begraven lag”, zegt Michael. Hij stapte naar de politie, maar kreeg te horen dat de feiten niet vervolgd zullen worden, en wil nu dat een rechter zich uitspreekt over de zaak.