Vier verdachten van ontvoering minister Van Quickenborne willen niet uitgeleverd worden aan ons land

De vier verdachten van de bedreigingen tegen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne blijven in de cel. De rechtbank in Amsterdam moet binnen 60 dagen beslissen over hun overlevering aan België, zegt Nederlandse OM. De vier zouden niet ingestemd hebben met die eventuele uitlevering.

De vier mannen werden afgelopen zaterdag en zondag in Den Haag en omgeving aangehouden. België heeft om hun uitlevering gevraagd, maar geen van de vier mannen heeft ingestemd met de overlevering. De officier van justitie heeft besloten dat de vier mannen in overleveringsdetentie blijven. Ook blijven de beperkingen nog van kracht, wat betekent dat ze met niemand behalve met hun advocaat contact mogen hebben. Dat geen van de mannen instemde, betekent dat het aan de Internationale Rechtshulp Kamer (IRK) van de Amsterdamse rechtbank is om te beslissen of de overlevering wordt toegestaan. Die openbare zitting zal binnen zestig dagen plaatsvinden.

Het gaat om vier Nederlandse mannen van 20, 21, 29 en 48 jaar oud. Een politiepatrouille merkte donderdagavond een verdachte wagen op aan het huis van de Justitieminister. Toen de inzittenden zagen dat de politie hen had opgemerkt, kozen ze het hazenpad. ’s Anderendaags ontdekte de politie dat de verdachten nog een tweede auto hadden achtergelaten. In die wagens vond de politie wapens en snelbinders.

Van Quickenborne verklaarde zelf dat hij eerder donderdag al door Justitie werd ingelicht, dat er een poging werd beraamd om hem te ontvoeren.

