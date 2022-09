Alec Baldwin “mogelijke verdachte” in zaak rond dodelijke ongeval op filmset

Acteur Alec Baldwin wordt door de aanklagers van de staat New Mexico genoemd als een van vier “mogelijke verdachten” in de zaak rond de dood van cameraregisseur Halyna Hutchins. Zij werd op de filmset van Rust doodgeschoten.

De openbare aanklager van de staat New Mexico, Mary Carmack-Altwies, diende een noodaanvraag in bij de staat om meer middelen te krijgen om de zaak rond de dood van Halyna Hutchins te behandelen. In die brief gaf ze aan klaar te zijn om vier verdachten aan te duiden. De aanklager zei niet exact om welke aanklachten het zou gaan, maar ze “kijkt zeker naar alle moordwetten en wapenwetten in het strafwetboek van New Mexico.”

In de brief, die ze eind augustus aan de staat bezorgde, schreef ze ook dat één van de mogelijke verdachten “de bekende acteur Alec Baldwin” is. Het nieuws komt nu naar buiten, aangezien haar aanvraag voor een bijkomend budget recent goedgekeurd werd.

Baldwin zelf heeft altijd ontkent dat hij de trekker heeft overgehaald op de filmset. Toch trof er een kogel cameraregisseur Halyna Hutchins. Zij overleed later aan haar verwondingen. Baldwin wijst naar rekwisietenassistent Hannah Guttierez Reed, die het wapen klaarmaakte, en naar assistent-regisseur Dave Halls, die het hem aanreikte.

