21 vrouwelijke bezoekers slachtoffer van geweld op Oktoberfest in München

Minstens 21 vrouwen en meisjes hebben tijdens de eerste week van het Duitse Oktoberfest seksueel of fysiek geweld ervaren op het festivalterrein, zo blijkt uit een tussentijds rapport van het project ‘Safe Oktoberfest for girls and women’.

Dit jaar maakten 228 vrouwelijke bezoekers in de eerste week van Oktoberfest gebruik van de steun van het project ‘Safe Oktoberfest for girls and women’. Het jongste meisje was 14, de oudste 62. De meeste vrouwen en meisjes waren jonger dan 30 jaar, aldus de initiatiefnemers van het project.

Van hen konden 69 vrouwelijke bezoekers hun metgezellen niet meer vinden, of hadden ze kostbare bezittingen zoals smartphones, sleutels of portefeuilles verloren. Daarnaast vroegen 21 anderen voor advies vanwege een psychologische crisis, terwijl 15 vrouwen en meisjes langskwamen wegens alcohol- of drugsmisbruik.

Volgens de projectleden maakten 14 vrouwelijke bezoekers seksueel of fysiek geweld mee tijdens dezelfde periode in 2019, de laatste keer dat het Oktoberfest plaatsvond voor de coronapandemie. Toch zien ze geen algemene toename van geweld op het festival in München. Er is wel sprake van een toegenomen bewustwording van de campagne en een maatschappelijk debat over het thema, klinkt het.