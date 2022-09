Controverse over naam dochtertje van influencer: “Is dit echt?”

Trisha Paytas en haar echtgenoot Moses Hacmon hebben onlangs hun eerste baby verwelkomd, nadat haar volgers maandenlang op de hoogte werden gehouden over de zwangerschap. Na de geboorte, op 14 september, maakte de 34-jarige vrouw de naam van haar dochter bekend: Malibu Barbie.

“Ze is een baby, geen pop”, laat een misnoegde vrouw weten via Twitter. “Arm kind, dit is egoïstisch en wreed”, schrijft iemand anders. Maar niet iedereen is teleurgesteld. Verschillende volgers vinden de naam “schattig”, terwijl anderen het opnemen voor de kersverse ouders: “Malibu Barbie is een moedige keuze.”

Er wordt ook betwijfeld of dit wel haar echte naam is. “Is dit echt?”, vraagt een twitteraar zich af. “Volgens mij is het een valse naam om de privacy van de baby te beschermen”, denkt een andere. Trisha Paytas trekt zich blijkbaar niet veel aan van de negatieve reacties en heeft intussen ook de knalroze kinderkamer getoond. “Pas maar op, binnenkort word je nog aangeklaagd door Mattel”, klinkt het.