Italië levert Vlaamse hacker over aan ons land: “Eindelijk kan hij het verlies van zijn papa verwerken”

Kevin D. (28) uit Mechelen is door Italië overgeleverd aan ons land. De Mechelaar zat meer dan tien maanden in een Italiaanse gevangenis omdat de Verenigde Staten om zijn uitlevering hadden gevraagd. D. had immers ingebroken in het computersysteem van American Airlines. Nadat de Mechelse rechtbank hem vorige maand veroordeelde voor deze feiten, stond niets een overlevering aan ons land nog in de weg.

Kevin D. arriveerde maandag in ons land en werd onmiddellijk opgesloten in de Mechelse gevangenis. De strafrechter had hem eind augustus tot drie jaar effectief veroordeeld omdat hij het computersysteem van American Airlines had gehackt. Hij reserveerde via die weg voor meer dan 100.000 dollar aan tickets, zonder ook maar iets te betalen. Zelf maakte hij geen gebruik van de tickets, maar de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij kon allerminst lachen met de stunt van de Vlaming en diende klacht in.

De Amerikaanse Justitie seinde D. en toen hij vorig jaar met zijn vader een voetbalwedstrijd ging bekijken in Milaan, werd de Mechelaar in alle vroegte van zijn bed gelicht in zijn hotelkamer. De jongeman werd opgesloten in een Milanese gevangenis. Ondanks tal van procedures leek het erop dat niets een uitlevering van Kevin aan de Verenigde Staten nog kon tegenhouden. Met alle gevolgen van dien, want hij riskeerde daar een celstraf van 22 tot zelfs 45 jaar te moeten uitzitten.

Overgevlogen

In augustus kwam de hackingzaak dan plots voor de Mechelse correctionele rechtbank en die veroordeelde Kevin D. tot drie jaar effectief. In het kader van dat vonnis werd de Mechelaar maandagvoormiddag naar ons land gebracht. “Hij is onder politiebegeleiding naar ons land gevlogen. Na zijn aankomst is hij overgebracht naar de gevangenis voor de uitvoering van zijn straf”, bevestigt Kristof Aerts van het Antwerpse parket het nieuws.

Papa overleden

De voorbije weken en maanden werd er hard gewerkt om de overlevering van Kevin geregeld te krijgen. Dat bevestigen ook advocaten Frédéric Thiebaut en Sven Mertens. “Het Antwerpse parket en het team van de minister van Justitie hebben keihard aan dit dossier gewerkt en daarvoor willen we hen echt wel bedanken. Kevin hebben we vandaag nog niet kunnen spreken. Hij is nog maar enkele uren geleden in ons land gearriveerd. Maar we zijn ervan overtuigd dat hij enorm opgelucht is”, reageren ze.

“Niet alleen lijkt het doemscenario van een uitlevering aan de Verenigde Staten en een lange celstraf ginds van de baan. Ook heeft hij die vreselijke gevangenis in Milaan kunnen verlaten en misschien nog het allerbelangrijkste: hij zit nu in een Belgische cel en kan daar bezoek krijgen van zijn moeder. Niet alleen heeft zij haar zoon amper gezien het voorbije jaar, afgelopen zomer overleed ook de papa van Kevin. Vermoedelijk door de stress omdat zijn zoon in Italië was opgesloten. Die jongen heeft nooit afscheid kunnen nemen van zijn vader of kunnen rouwen met zijn moeder. Hopelijk kunnen ze het verlies van zijn papa nu samen verwerken.”

Hoelang Kevin nog in de Mechelse gevangenis moet blijven en of hij eventueel een enkelband kan krijgen, zal binnenkort worden bekeken. Hij zat in Italië al ruim tien maanden in voorhechtenis. tdk