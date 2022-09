Duitsland telt gletsjer minder door warme zomer

Georadarmetingen van midden september tonen aan dat de Zuidelijke Schneeferner aan de Zugspitze - de hoogste berg van Duitsland - massaal ijs verloren heeft. Op de meeste plaatsen is het bevroren water nog amper 2 meter dik. Op het diepste punt is de ijsmassa nog 6 meter dik, tegenover 10 meter in 2018. De totale oppervlakte van de gletsjer halveerde in vier jaar tijd tot minder dan 1 hectare.

De wetenschappers van de Beierse Academie van Wetenschappen verwachten dat het resterende ijs binnen de twee jaar volledig zal smelten. Door de geringe dikte is er echter nu al geen ijsbeweging meer te verwachten, waardoor er officieel geen sprake meer is van een gletsjer.

Daarmee blijven in Duitsland nog maar vier gletsjers over, en ook zij zijn in de afgelopen zomer fors gesmolten. Het gaat om de Noordelijke Schneeferner en de Höllentalferner aan de Zugspitze in de Tiroler Alpen en de Blaueis en de Watzmanngletsjer in de Berchtesgadener Alpen.

Gletsjers zijn velden van vooral ijs, sneeuw en firn die onder hun eigen druk meestal langzaam van bergen naar het dal stromen. De meeste gletsjers die vandaag bestaan, werden gevormd tijdens de laatste ijstijd ongeveer 15.000 jaar geleden.