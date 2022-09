Klokkenluider Edward Snowden krijgt Russische nationaliteit

Snowden is een voormalige werknemer van de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en NSA. In 2013 lekte hij geheime informatie over grootschalige dataverzameling door de NSA aan de media.

Sinds juni 2013 is in de Verenigde Staten een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Snowden wegens spionage. De nu 39-jarige Amerikaan vluchtte naar Rusland, waar hij sindsdien woont. Hij kreeg er eerder al een permanente verblijfsstatus.

Zijn naam verscheen in een decreet naast die van tientallen andere personen aan wie het Russische staatsburgerschap is toegekend. De tekst werd maandag gepubliceerd op de website van de Russische regering.

Volgens zijn advocaat Anatoli Koetsjerena komt Snowden niet in aanmerking voor de gedeeltelijke mobilisatie die Poetin heeft afgekondigd. De klokkenluider “heeft immers niet in het Russische leger gediend en maakt geen deel uit van de reservisten”.