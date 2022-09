Opnieuw zware protesten in Dagestan tegen mobilisatie van Poetin: “Mobilisatie bij minderheden groter”

In Dagestan, een autonome republiek in Rusland, woeden al twee dagen hevige protesten. Volgens activisten worden de minderheden daar zwaarder getroffen door de mobilisatie van president Poetin.

Op heel wat video’s uit Russische gebieden waar etnische minderheden wonen blijkt dat er hevige protesten uitgebroken zijn. Zo ook in Dagestan, een autonome republiek in de Kaukasus waar voornamelijk moslims wonen. Voor de tweede dag op rij is de bevolking daar op straat gekomen om te protesteren tegen de gedeeltelijke mobilisatie die Poetin afgelopen week aankondigde. “Waarom neem je onze kinderen mee? Wie heeft wie aangevallen? Het is Rusland dat Oekraïne heeft aangevallen”, zeggen vrouwen in een video. Daarna beginnen ze “geen oorlog” te scanderen.

In andere video’s is te zien hoe politie probeert om de boze menigte terug te dringen. Sommige mensen worden door middel van geweld opgepakt, terwijl anderen wegvluchten. En nog in een andere video is te zien hoe een agent in de lucht schiet om de menigte uit elkaar te drijven. Volgens het burgerrechtenportaal OVD-Info zouden verschillende mensen gearresteerd zijn.

“Sinds de mobilisatie is begonnen, zien we eigenlijk een veel grotere druk om mensen uit die (etnische minderheids)republieken naar de oorlog te krijgen,” zei Anton Barbashin, de redacteur van Riddle Russia, een online tijdschrift over Russische zaken, tegen CNN. “De mobilisatie daar lijkt veel chaotischer te zijn - mensen worden van universiteiten geplukt. Het begint er voor te zorgen dat mensen het beleid in twijfel trekken, zoals in Dagestan”, zei hij.

Ook bij de Tartaren op de Krim zou hetzelfde verhaal zich afspelen. “Op het grondgebied van de bezette Krim richt Rusland zich tijdens de mobilisatie op de Krim-Tataren”, zei vertegenwoordiger Tamila Tasheva zondag op de Oekraïense parlements-tv. “Momenteel verlaten duizenden Krim-Tataren, inclusief hun gezinnen, de Krim via het grondgebied van Rusland, voornamelijk naar Oezbekistan en Kazachstan.”

Volgens OVD-Info zouden sinds de aankondiging van de gedeeltelijke mobilisatie al 2.350 mensen gearresteerd zijn tijdens protesten.

(sgg)