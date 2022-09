Dieumerci Mbokani is nu ook officieel speler van SK Beveren: “Hij komt hier niet de toerist uithangen”

Dieumerci Mbokani (36) keert terug naar België. Dieu tekent bij SK Beveren in 1B voor één seizoen, met de opties op een extra jaar. De Congolese spits was transfervrij na zijn vertrek bij Kuwait en moet Beveren opnieuw naar 1A loodsen. Toch rijzen er enkele vragen. Waarom kiest Dieu de Freethiel boven Seraing of RWDM? Hoe fit is de aanvaller? En raakte hij in de woestijn niet uitgeblust? “Mbokani speelt nu liever aan de top in tweede klasse dan tegen de degradatie in 1A.”

Schepdaal wordt stilaan te klein. Remco Evenepoel zal in zijn dorp als een koning worden ontvangen, maar ook Dieumerci Mbokani en zijn gezin komen er opnieuw wonen. De spits behield er altijd zijn villa in de Brusselse rand en die komt van pas nu hij de aanvalsleider van SK Beveren wordt. “Remco en Dieu worden zowat buren”, zegt Jean-François Lenvain die Mbokani al jaren kent en begeleidt. “Het stond in de sterren geschreven dat Dieu nog eens in België zou voetballen. Mbokani voelt zich hier even goed als in Congo en iedereen waardeert hem hier na zijn passages bij Standard, Anderlecht en Antwerp. Toen hij zijn contract bij Kuwait verbrak, was het logisch dat verschillende Belgische clubs naar zijn diensten lonkten.”

Dominante ploeg

Op zijn leeftijd waren het evenwel niet langer de topclubs die interesse toonden, maar kleinere ploegen. Het ambitieuze SK Beveren in de Challenger Pro League was snel concreet met een mooi financieel en sportief project , maar ook RWDM en 1A-club Seraing informeerden. Mbokani koos voor de Freethiel. “Je kent Dieu”, vervolgt Lenvain. “Hij wil voetballen voor de titel en niet tegen de degradatie. Daarom was hij meer gecharmeerd door Beveren dan door Seraing. Hij voetbalt ook liever in een dominante ploeg dan in een team dat moet counteren. Wat Beveren voorstelde was het best. Het maakt hem niet uit dat het 1B is. Integendeel, Mbokani vindt het speciaal dat hij straks zal uitkomen tegen de beloftenteams van zijn ex-clubs Standard en Anderlecht. Dat is charmant. Bovendien wil hij nog wel even doorgaan met voetballen. Als Beveren promoveert, gelooft hij dat die club een rol zal kunnen spelen in de Jupiler Pro League. Een beetje zoals Westerlo het dit seizoen doet. Mbokani komt zeker niet de toerist uithangen.”

Toch zijn er ook sceptici. Rudi Cossey was assistent bij Antwerp toen Mbokani daar in het seizoen 2020-2021 speelde. Toen de goalgetter daarna koos voor Kuwait leek zijn Europese carrière erop te zitten. “Om eerlijk te zijn dacht ik dat Dieu ging uitbollen in de woestijn en er ging profiteren van zijn riant salaris”, legt Cossey uit. “Dat Beveren hem nu aanwerft, houdt toch een risico in. Dieu wordt in november 37 jaar en keert terug uit een zwakke competitie. Ik ben benieuwd hoe hij zich hier zal manifesteren. Plots weer moeten uitblinken in een competitie waar elke tegenstander dubbele dekking op hem zal zetten, wordt niet evident.”

Mbokani’s entourage is daar niet bezorgd om. Het is moeilijk om de statistieken van Mbokani in Kuwait te verifiëren, maar hij is er vorig seizoen wel kampioen geworden en zou in alle competities samen 7 keer gescoord hebben. De spits verbrak er zijn tweejarig contract toen hij niet correct werd betaald. “Dieu scoorde bij Kuwait meer goals dan wat de statistieken op voetbalsites aangeven”, vervolgt Lenvain. “Hij keerde vorige jaar ook terug naar de Congolese nationale ploeg en was daar spelbepalend. Mbokani is een heel mature speler. Hij weet perfect welke trainingsarbeid hij nodig heeft om te presteren en verzorgt zichzelf optimaal. Als hij dat niet zou doen, kan hij dit niveau niet meer aan. Kuwait was ook een verkeerde keuze omdat de clubeigenaars daar graag van spelers switchen. Nu wil Mbokani meer stabiliteit.”

Privileges?

Als alles volgens plan verloopt, debuteert hij volgend weekend tegen leider Lierse. Die tellen in het klassement 3 punten meer dan SK Beveren. Nog een troef is dat Beveren-coach Wim De Decker eerder al met Mbokani werkte bij Antwerp en weet hoe de aanvaller in elkaar steekt. “Als Mbokani 100 procent is, kan hij een meerwaarde zijn”, eindigt Cossey. “Aan kracht en kopbalsterkte boet hij niet in en negen van de tien ballen in de box zullen naar hem gaan. Het is aan Wim De Decker om alles te managen. Een trainingsbeest is Mbokani nooit geweest en hoeveel privileges geef je Dieu om soms niet te trainen? Niet simpel. Maar zolang hij scoort, lukt dat wel.”

Mbokani wil alvast voetballen tot zijn 40ste. Zijn droom is om nog een rentree te maken in eerste klasse.