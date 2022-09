‘Ariana’ moest ‘Eveline’-slachtoffer opnieuw verleiden: “Dit is zo dom van hem. Hij wéét dat ik hem ken”

De Gentse G.R. (29), die als ‘Eveline’ BV’s in de val lokte met naaktfoto’s, heeft een van zijn eerste slachtoffers vorige maand nog eens opnieuw benaderd, maar dan onder zijn nieuwe naam ‘Ariana’. Volgens het slachtoffer in kwestie ging het om dezelfde modus operandi. “Dit is zo dom van hem. Hij wéét dat ik hem ken van twee jaar geleden. Ik wens hem niets slecht toe, maar deze gast moet gedwongen hulp krijgen, want dit is ziek.”