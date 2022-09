Rusland telt al 80.000 slachtoffers sinds begin oorlog: opmerkelijke verschillen in afkomst van soldaten

Meer dan 80.000 Russische soldaten sneuvelden of raakten gewond sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De site WarTranslated, een vrijwilligersproject, zocht uit welke soldaten het meeste risico lopen.

De site onderscheidt drie categorieën van soldaten die vechten voor Rusland. Gekend zijn de Tsjetsjeense troepen onder leiding van Ramzan Kadyrov. Zij vechten zelden aan het front en verzorgen vooral de propaganda een eind weg van de vuurlijn. Ook proberen ze de lokale bevolking onder de knoet te houden met terreuracties.

Het kanonnenvoer komt vaak uit de bezette gebieden zelf. Rusland rekruteert mannen uit Donetsk en Loehansk om actief te gaan strijden. Volgens WarTranslated worden zij in de frontlinie geplaatst, zonder adequate training of uitrusting.

Boerjatië

En dan is er nog het Russische leger zelf. Dat is een combinatie van beroepsmilitairen, burgers die hun militaire dienst vervullen en huursoldaten, bijvoorbeeld de Wagner Group. Ook het leger telt veel slachtoffers, al is er een opmerkelijk verschil tussen de regio’s waarvan de soldaten komen. Militairen uit Moskou en Sint-Petersburg bleven grotendeels gespaard, terwijl in Boerjatië en Noord-Ossetië het aantal oorlogsslachtoffers ongemeen hoog is. Per 100.000 inwoners sneuvelden er respectievelijk 5,4 en 5,5 soldaten, het Russisch gemiddelde is 1,1.

Het is een indicator dat het Kremlin onevenredig veel niet-etnische Russen naar het front stuurt. Daarnaast gaat het om regio’s met een zwakke economie, waardoor de bereidheid om in het leger te stappen daar groter zou zijn. In Oelan-Oede, een stad in het Siberische Boerjatië, zouden de begrafenissen van jonge mannen elkaar snel opvolgen. Een gemeenschaps- en sportcentrum werd omgebouwd tot uitvaartcentrum. “De deur naar de trainingsruimtes is een paar meter verwijderd van die waar de kisten worden bewaard. Alles stinkt naar de dood”, meldt een bron.

Ook reservisten

Volgens WarTranslated is het al een tijdje duidelijk dat ook burgers met legerdienst en reservisten de oorlog worden ingestuurd. Voor het afkondigen van de gedeeltelijke mobilisatie had het Kremlin nochtans beklemtoond dit niet te zullen doen. De website haalt enkele voorbeelden aan, zoals Yegor Shkrebets, die op het gezonken vlaggenschip Moskva zijn legerdienst deed.

