Marc Van Ranst is nu ook kunstenaar: “Ik besteed meer tijd aan mijn kunst dan aan Twitter. Dat wil wat zeggen”

Sommige individuen willen Marc Van Ranst het liefst van al tegen de muur zetten, maar hijzelf prefereert dat je zijn kunst aan de muur hangt. Want de opperviroloog van Vlaanderen ‘outte’ zich dit weekend als fotograaf en beeldend kunstenaar. “Ik spendeer meer tijd aan mijn kunst dan aan Twitter. Dat wil iets zeggen.” Met succes, want kunstexpert Johan Swinnen blijkt fan en schat de waarde van het werk helemaal niet laag in.