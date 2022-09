Terwijl meeste Europese politici bezorgd zijn over winst van rechts blok in Italië, prijst Assita Kanko (N-VA) “sterke en energieke” Meloni: “Beter dan Berlusconi”

Terwijl Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) euforisch zijn over de Italiaanse verkiezingen, zijn de meeste Europese politici bezorgd. Maar volgens Europarlementslid voor N-VA Assita Kanko moeten we ons vooral niet moeien met de verkiezingen in een ander land. “Meloni is een sterke, energieke vrouw, die op indrukwekkende wijze de verkiezingen won. Aan Europa om dit signaal op te pakken.”

Prima gli Italiani!, oftewel “eerst de Italianen”, tweette Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken naar aanleiding van de Italiaanse verkiezingsuitslag. “Italianen worden opnieuw baas in eigen land. Felicitaties aan het rechtse blok van Matteo Salvini en Giorgia Meloni.” Thierry Baudet, voorzitter van het uiterst rechtse Nederlandse Forum voor Democratie, had zelfs een hartje over voor de overwinning van Meloni.

De meeste Europese politici zijn dan weer bezorgd over de verkiezingsuitslag in Italië. Zo maakt Europarlementslid voor Open VLD Hilde Vautmans zich zorgen over “de democratie en de vijandigheid tegenover migranten en de LGBTIQ-gemeenschap. Dit is niet waar Italië of Europa naartoe moet.”

Maar volgens collega Assita Kanko, die voor N-VA in het Europees Parlement zetelt, hoeven wij ons vooral niet te moeien met de Italiaanse verkiezingsuitslag. “De Italianen hebben gesproken. Wie zijn wij om daarover bezorgd of euforisch te zijn? De Italiaanse kiezer gaf een duidelijk signaal. Aan Europa om hier nu rekening mee te houden.”

Beter dan Berlusconi

Dat Italiaanse signaal is volgens Kanko een strengere migratiepolitiek. “Die Italianen willen een duidelijk en streng migratiebeleid, want ze maken zich zorgen over veiligheid, integratie en identiteit.”

Of Kanko de Italiaanse uitslag even soeverein zou gevonden hebben moest Salvini de grote overwinnaar geworden zijn, die zich nog rechtser op het politieke spectrum begeeft dan de uiterst rechtse Meloni? “Dan moeten we opnieuw spreken als Salvini zou winnen. Nu is Meloni de winnaar. En zij is alvast beter dan Berlusconi. Het is een sterke, energieke vrouw die op indrukwekkende wijze de verkiezingen won. Punt.”